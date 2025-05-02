Пограничники показали уничтожение "Шахедов" на Харьковском и Сумском направлениях

фото: ГПСУ

В ночь на 1 мая во время очередной воздушной атаки россиян Силы обороны Украины вступили в бой с вражескими "Шахедами"

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

"Подразделения 4, 5 и 15 пограничных отрядов на Харьковском и Сумском направлении отработали по четырем беспилотникам-камикадзе типа Shahed", – говорится в сообщении.

В результате российские ударные дроны были уничтожены – все они взорвались в воздухе, превратившись в металлолом.

Напомним, в ночь на 1 мая россияне атаковали Украину 5 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма, 170 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 74 дронов.