Пограничники показали уничтожение "Шахедов" на Харьковском и Сумском направлениях
В ночь на 1 мая во время очередной воздушной атаки россиян Силы обороны Украины вступили в бой с вражескими "Шахедами"
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
"Подразделения 4, 5 и 15 пограничных отрядов на Харьковском и Сумском направлении отработали по четырем беспилотникам-камикадзе типа Shahed", – говорится в сообщении.
В результате российские ударные дроны были уничтожены – все они взорвались в воздухе, превратившись в металлолом.
Напомним, в ночь на 1 мая россияне атаковали Украину 5 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма, 170 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 74 дронов.
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