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01 травня 2025, 14:20

На Харківщині ідентифікували окупанта, який погрожував цивільному зброєю

01 травня 2025, 14:20
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці повідомили про підозру росіянину за жорстоке поводження з цивільними. Стаття передбачає покарання у вигляді ув'язнення

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру російському військовому. Йдеться про 29-річного військового 9 мотострілецького полку (в/ч №38838) 11 армійського корпусу Балтійського флоту ЗС РФ.

За даними правоохоронців, влітку 2022 року, у змові з двома іншими окупантами, він проник до будинку в с. Новий Бурлук, погрожував цивільному мешканцю та намагався заволодіти його автомобілем.

Згодом росіяни викрали автомобіль Ford Kuga та автопричіп. Збитки оцінюють в 500 тисяч гривень.

"За фактом жорстокого поводження з цивільним населенням і пограбування у воєнний час фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України. Йому загрожує до 12 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше ідентифікували окупантів, які знущались з матері українського правоохоронця в Ізюмі. Відомо, що вони викрали жінку, катували її і ґвалтували. Також їй погрожували повністю її роздягнути, прив'язати на площі та відправити фото сину-правоохоронцю. Жінка описала все, що вона пережила, лише одним словом — біль.

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