13:56  01 мая
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
13:17  01 мая
В поле на Херсонщине фермер подорвался на мине
11:55  01 мая
На Киевщине задержали мужчину, который пытался похитить 6-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
01 мая 2025, 14:20

В Харьковской области идентифицировали оккупанта, который угрожал гражданскому оружию

01 мая 2025, 14:20
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении россиянину за жестокое обращение с гражданскими. Статья предусматривает наказание в виде заключения

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному. Речь идет о 29-летнем военном 9 мотострелковом полке (в/ч №38838) 11 армейского корпуса Балтийского флота ВС РФ.

По данным правоохранителей, летом 2022 года, в сговоре с двумя другими оккупантами, он проник в дом в с. Новый Бурлук угрожал гражданскому жителю и пытался завладеть его автомобилем.

Впоследствии россияне угнали автомобиль Ford Kuga и автоприцеп. Ущерб оценивается в 500 тысяч гривен.

"По факту жестокого обращения с гражданским населением и ограбления в военное время фигуранту заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины. Ему грозит до 12 лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее идентифицировали оккупантов, которые издевались над матерью украинского правоохранителя в Изюме. Известно, что они похитили женщину, пытали ее и насиловали. Также ей угрожали полностью ее раздеть, привязать на площади и отправить фото сыну-правоохранителю. Женщина описала все, что она пережила, одним словом — боль.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция оккупанты
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
В Ивано-Франковске авто сбило парня на электросамокате: пострадавший в больнице
01 мая 2025, 14:49
Нападение на Стерненко: в СБУ показали фото задержанной
01 мая 2025, 14:35
За неделю Сухопутные войска сбили более 200 российских дронов
01 мая 2025, 14:30
На Закарпатье умерла самая старая монахиня Украины
01 мая 2025, 14:25
В прокуратуре показали последствия удара по АЗС в Харькове
01 мая 2025, 14:20
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
01 мая 2025, 13:56
Удар по Харькову: россияне атаковали город беспилотниками, есть попадание
01 мая 2025, 13:55
На активиста Сергея Стерненко совершено нападение: что известно
01 мая 2025, 13:40
Россияне атаковали с дрона женщину в пригороде Херсона
01 мая 2025, 13:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »