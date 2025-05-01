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Правоохранители сообщили о подозрении россиянину за жестокое обращение с гражданскими. Статья предусматривает наказание в виде заключения

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному. Речь идет о 29-летнем военном 9 мотострелковом полке (в/ч №38838) 11 армейского корпуса Балтийского флота ВС РФ.

По данным правоохранителей, летом 2022 года, в сговоре с двумя другими оккупантами, он проник в дом в с. Новый Бурлук угрожал гражданскому жителю и пытался завладеть его автомобилем.

Впоследствии россияне угнали автомобиль Ford Kuga и автоприцеп. Ущерб оценивается в 500 тысяч гривен.

"По факту жестокого обращения с гражданским населением и ограбления в военное время фигуранту заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины. Ему грозит до 12 лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее идентифицировали оккупантов, которые издевались над матерью украинского правоохранителя в Изюме. Известно, что они похитили женщину, пытали ее и насиловали. Также ей угрожали полностью ее раздеть, привязать на площади и отправить фото сыну-правоохранителю. Женщина описала все, что она пережила, одним словом — боль.