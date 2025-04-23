Росіяни атакували дроном Харківщину, є поранений

фото: Харківська облпрокуратура

Як передає RegioNews, про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Телеграмі.

За даними правоохоронців, у місті Чугуїв 23 квітня близько 15:15 ударний БпЛА ворога поцілив у землю біля приватного житлового сектору. Пошкоджено автомобіль та гараж.

36-річний чоловік, який в цей час проходив повз, отримав поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Попередньо встановлено, що для атаки ворог застосував БпЛА "Молнія-2".

"Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх можливих і необхідних заходів для документування воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил рф", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харківській області на міні підірвався автомобіль.