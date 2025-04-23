Росіяни атакували дроном Харківщину, є поранений
Ворожий БПЛА «Молнія-2» вдарив по Чугуєву Харківської області
Як передає RegioNews, про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Телеграмі.
За даними правоохоронців, у місті Чугуїв 23 квітня близько 15:15 ударний БпЛА ворога поцілив у землю біля приватного житлового сектору. Пошкоджено автомобіль та гараж.
36-річний чоловік, який в цей час проходив повз, отримав поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Попередньо встановлено, що для атаки ворог застосував БпЛА "Молнія-2".
"Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх можливих і необхідних заходів для документування воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил рф", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Харківській області на міні підірвався автомобіль.
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