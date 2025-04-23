фото: МВА

У селищі Прудянка Дергачівського району російський дрон типу "Блискавка" влучив у приватний будинок

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.

"Сьогодні близько 9:50 російська армія завдала удару безпілотником типу "Блискавка” по Прудянці. Влучання прийшлося по приватному домоволодінню, в якому перебували місцеві мешканці. Було пошкоджено покрівлю, стелю, вікна будинку та огорожу”, – йдеться у повідолменні.

За словами посадовця, сталася незначна пожежа, яку люди загасили самостійно. На щастя, внаслідок влучання ворожого дрона ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Харкові в лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок атаки на місто 22 квітня.