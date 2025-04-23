Окупанти вдарили по селищу на Харківщині: дрон влучив у приватний будинок
У селищі Прудянка Дергачівського району російський дрон типу "Блискавка" влучив у приватний будинок
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.
"Сьогодні близько 9:50 російська армія завдала удару безпілотником типу "Блискавка” по Прудянці. Влучання прийшлося по приватному домоволодінню, в якому перебували місцеві мешканці. Було пошкоджено покрівлю, стелю, вікна будинку та огорожу”, – йдеться у повідолменні.
За словами посадовця, сталася незначна пожежа, яку люди загасили самостійно. На щастя, внаслідок влучання ворожого дрона ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Харкові в лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок атаки на місто 22 квітня.
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
Погрожували розправою та вимагали гроші: в Одесі поліцейські спільно із СБУ викрили злочинну групу
23 квітня 2025, 16:21Удар по Слов'янську: внаслідок атаки росіян загинув чоловік
23 квітня 2025, 15:57Міноборони запустило оновлену версію Резерв+: які функції додали
23 квітня 2025, 15:50На Полтавщині внаслідок падіння уламків дронів пошкоджені будинки
23 квітня 2025, 15:36На Тернопільщині автомобіль збив 51-річну жінку на переході
23 квітня 2025, 15:19На Рівненщині двоє підлітків постраждали через вибух небезпечних предметів
23 квітня 2025, 15:13Росіяни атакували дронами село на Запоріжжі: пошкоджені будинки
23 квітня 2025, 14:5215 років тюрми: у Харкові засудили агента ГРУ, що шпигував за ешелонами ЗСУ
23 квітня 2025, 14:48Атака "Шахедів" на Харків 22 квітня: у лікарні помер поранений чоловік
23 квітня 2025, 14:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі блоги »