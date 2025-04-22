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Російська армія не припиняє завдавати удари по Харківщині

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Близько 19:20 21 квітня росіяни обстріляли з артилерії Купʼянськ. Влучили по приватному сектору: 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

Також у понеділок ввечері в селі Івашки Богодухівського району ворожий FPV-дрон поцілив у 24-річного молодика, який їхав на скутері. Він загинув на місці.

Нагадаємо, вранці 21 квітня російські війська атакували дронами селище на Херсонщині. Є жертва та постраждалі.