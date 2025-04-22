На Харківщині внаслідок російських атак загинув 24-річний молодик, постраждала жінка
Російська армія не припиняє завдавати удари по Харківщині
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Близько 19:20 21 квітня росіяни обстріляли з артилерії Купʼянськ. Влучили по приватному сектору: 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.
Також у понеділок ввечері в селі Івашки Богодухівського району ворожий FPV-дрон поцілив у 24-річного молодика, який їхав на скутері. Він загинув на місці.
Нагадаємо, вранці 21 квітня російські війська атакували дронами селище на Херсонщині. Є жертва та постраждалі.
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