Росія атакувала Україну понад півсотнею безпілотників: як відпрацювала ППО
У ніч проти 22 квітня Росія атакували Україну 54 ударними дронами типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.
Нагадаємо, 21 квітня близько 23:00 росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару постраждали три людини.
Згодом у ДСНС показали, як гасили пожежу після дронової атаки по Одесі.