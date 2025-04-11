Пограничники уничтожили на Харьковщине танк и несколько "буханок" оккупантов
Бойцы бригады "Форпост" продолжают систематически уничтожать вражескую технику и личный состав оккупантов на Волчанском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Под прицелом операторов наших FPV-дронов на этой неделе был танк, несколько "буханок" и оккупантов.
Напомним, пограничники уничтожили технику, склад боеприпасов и комплекс РЭБ "Поле-21" оккупантов Донецкой области.
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