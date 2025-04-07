На Харківщині поліцейські викрили групу наркоторговців, у яких вилучили понад 1 кілограм канабісу

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Працівники Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області задокументували злочинну діяльність двох чоловіків віком 43 та 45 років, які організували канал виготовлення та збуту наркотиків на території Харкова та області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

За місцем проживання фігурантів вилучено канабіс у розфасованому стані по "дозам" та оптовими партіями, насіння елітних сортів рослин коноплі, електронні ваги, саморобний пристрій для вживання канабісу, інші речові докази злочинної діяльності.

Щодо даного факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Харків за тиждень пережив понад чотири десятки ворожих атак.