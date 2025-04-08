У Харкові пролунали вибухи: росіяни атакують місто дронами
Росіяни атакують Харків дронами типу "Шахєд". У місті пролунали вибухи та спалахнула пожежа
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
У Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що був приліт по Київському районі міста. Там спалахнула пожежа.
Відомо, що обидва вибухи стались приблизно в одному й тому ж місці. Загорілась господарча споруда. Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого.
"Є інформація про обстріл ворожим безпілотником Індустріального району. Якщо підтвердиться - це третій удар по Харкову за сьогодні", - додав мер Харкова.
Нагадаємо, протягом доби 8 квітня росіяни також атакували Дніпропетровщину з КАБ. Внаслідок обстрілу знищено будинок, пошкоджені будинок. Також відомо, що постраждала 72-річна жінка.