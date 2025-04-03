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03 апреля 2025, 19:08

10 лет в международном розыске: в Харьковской области задержали женщину, которая зарабатывала на наркотиках

03 апреля 2025, 19:08
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области задержали женщину, которая была в международном розыске. Речь идет о деле о производстве наркотиков

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении женщине города Златополя. Оказалось, что она более 10 лет находилась в международном розыске. В 2014 году она совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 317. Это организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств.

19 марта она вернулась в Украину, тогда ее и задержали. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Злоумышленницы сообщены о подозрении в совершении преступления. Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили международный наркотрафик. Поставки поступали из стран Северной Америки и распространялись в Украине через одного из международных почтовых операторов и телеграмм-каналов.

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