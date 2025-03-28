В Харьковской области вражеский дрон попал в КамАЗ
В Харьковской области в результате попадания FPV-дрона в КамАЗ ранен водитель
Об этом сообщила областная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что во время проведения полевых работ недалеко от села в Золочевской общине вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль КамАЗ.
В результате удара пострадал водитель транспортного средства. 64-летний мужчина был госпитализирован.
Напомним, российские захватчики сегодня утром атаковали город Купянск Харьковской области. Пострадали три гражданских.
По фактам военных преступлений следователи начали уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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