фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Минувшей ночью на Харьковщине пограничники обнаружили вражеский беспилотник и открыли по нему огонь из стрелкового оружия.

Российский ударный дрон типа "Шахед" был уничтожен. Его боевая часть взорвалась после падения, превратившись в металлолом.

Напомним, в ночь на 27 марта войска России атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 42 дрона, еще 26 – локационно потеряны.