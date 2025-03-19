Росіяни вдарили дроном по селу на Харківщині: поранений чоловік
Купʼянщина знову потрапила під приціл російських окупантів
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
В середу, 19 березня, близько 8:30 ворожий FVP-дрон поцілив по приватному сектору у селі Курилівка Купʼянського району. Вибухове поранення отримав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні.
Також сьогодні вранці росіяни з артилерії обстріляли Купʼянськ. Горів житловий будинок. На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, вдень 19 березня окупанти здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік і отримав поранення 19-річний юнак.
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