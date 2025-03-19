Россияне ударили дроном по селу на Харьковщине: раненый мужчина

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Купянщина снова попала под прицел российских оккупантов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В среду, 19 марта, около 8:30 вражеский FVP-дрон попал по частному сектору в селе Куриловка Купянского района. Взрывное ранение получил 54-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Также сегодня утром россияне из артиллерии обстреляли Купянск. Горел жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, днем 19 марта кафиры совершили артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки погиб мужчина и получил ранение 19-летний юноша.