Росіяни знову обстріляли Херсонщину, пошкоджені будинки
Вранці 27 лютого армія РФ завдала удару по Зеленівці на Херсонщині. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали п'ять приватних будинків
Як передає RegioNews, про це повідомляє Херсонська МВА у Телеграмі.
"Вранці російські терористи вкотре вдарили по Зеленівці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено 5 приватних будинків. Люди не травмувались.
Нагадаємо, за добу через удари ворога по Херсонській області одна людина загинула, двоє – поранені.
Росіяни обстріляли з артилерії село під ХерсономВсі новини »
27 лютого 2025, 11:25Буданов заявив про знищення армії РФ
27 лютого 2025, 09:57Росіяни вбили цивільного жителя Херсонщини
26 лютого 2025, 17:59
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
3000-4000 доларів за втечу: на Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон
27 лютого 2025, 12:47День війни в Україні обходиться Росії у майже $1 млрд, – Буданов
27 лютого 2025, 12:24Столичні школи перейшли на дистанційне навчання
27 лютого 2025, 12:08До Придністров’я за 6500 доларів: на Одещині судитимуть правоохоронця за переправлення чоловіків за кордон
27 лютого 2025, 12:02На Донеччині в зоні примусової евакуації залишаються понад півсотні дітей
27 лютого 2025, 11:47Чернігівський банк крові поповнили бельгійці: хто став донором
27 лютого 2025, 11:27Росіяни обстріляли з артилерії село під Херсоном
27 лютого 2025, 11:25Зіткнення локомотива та легковика на Прикарпатті: в поліції розповіли подробиці
27 лютого 2025, 11:21Менеджер відомого в Україні футбольного клубу втік за кордон
27 лютого 2025, 11:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі блоги »