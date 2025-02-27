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27 лютого 2025, 11:36

Росіяни знову обстріляли Херсонщину, пошкоджені будинки

27 лютого 2025, 11:36
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фото: Херсонська МВА
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Вранці 27 лютого армія РФ завдала удару по Зеленівці на Херсонщині. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали п'ять приватних будинків

Як передає RegioNews, про це повідомляє Херсонська МВА у Телеграмі.

"Вранці російські терористи вкотре вдарили по Зеленівці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено 5 приватних будинків. Люди не травмувались.

Нагадаємо, за добу через удари ворога по Херсонській області одна людина загинула, двоє – поранені.

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