Фото: скрін

У ТЦК пояснили скандальне відео, яке ширилося соцмережами. У кадрі можна було побачити, що чоловіки у військовій формі зіштовхують велосипедиста на землю

Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП, передає RegioNews.

У ТЦК зазначили, що це сталося під час "заходів оповіщення у місті Харкові". Група оповіщення побачила чоловіка, який їхав на велосипеді. Він не реагував на вимоги військових ТЦК зупинитися та надати документи для перевірки.

За словами представників ТЦК, чоловіка зіштовхнули з велосипеда саме для того, щоб перевірити його документи. Під час документів виявилося, що велосипедист є військовим. Він перебуває в розшуку, оскільки самовільно залишив військову частину.

"Військовослужбовця було доставлено до відділу Національної поліції, а згодом до Харківського зонального відділу ВСП. За фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцем групи оповіщення призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи", - повідомили в ТЦК.

Нагадаємо, що відео з велосипедистом з'явилося зранку 25 лютого. В кадрі можна побачити, як чоловік у військовій формі штовхнув чоловіка із велосипеда. Згодом до місця події під'їхав автомобіль, після чого семеро чоловіків посадили велосипедиста в бус.