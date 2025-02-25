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В ТЦК объяснили скандальное видео, которое распространялось соцсетями. В кадре можно было увидеть, что мужчины в военной форме сталкивают велосипедиста на землю.

Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП, передает RegioNews.

В ТЦК отметили, что это произошло во время "мер оповещения в городе Харькове". Группа оповещения увидела мужчину, который ехал на велосипеде. Он не реагировал на требования военных ТЦК остановиться и предоставить документы для проверки.

По словам представителей ТЦК, мужчину столкнули с велосипеда именно для того, чтобы проверить его документы. В ходе документов оказалось, что велосипедист является военным. Он находится в розыске, поскольку самовольно покинул воинскую часть.

"Военнослужащий был доставлен в отдел Национальной полиции, а впоследствии в Харьковский зональный отдел ВСП. По факту превышения служебных полномочий военнослужащим группы оповещения назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры", - сообщили в ТЦК.

Напомним, что видео с велосипедистом появилось утром 25 февраля. В кадре можно увидеть, как мужчина в военной форме толкнул мужчину с велосипеда. Затем к месту происшествия подъехал автомобиль, после чего семеро мужчин посадили велосипедиста в бус.