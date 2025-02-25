Росіяни вдарили по Харківщині: пошкоджені будинки, є поранені
У понеділок, 24 лютого, близько 23:15 російські окупанти вдарили по місту Дергачі в Харківському районі
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені приватні будинки. Отримали поранення дві цивільні жінки, їм надали допомогу на місці.
Профільні служби працюють на місці влучання.
Нагадаємо, вранці 24 лютого російська армія скинула КАБ на село Цупівка Харківського району. Пошкоджені щонайменше 20 будинків, постраждали чотири людини.
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