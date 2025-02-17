фото: поліція

Аварія сталася 15 лютого на трасі "Чугуїв – Мілове" у Харківській області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час руху автомобіль SsangYong занесло та він зіштовхнувся з легковиком "ВАЗ 2101".

Внаслідок зіткнення 70-річний водій "ВАЗу" отримав травми, від яких помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 14 лютого на Чернігівщині автівка влетіла у відбійник. Загинула 14-річна дівчина.