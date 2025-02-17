Занесло на дорозі: на Харківщині сталася смертельна ДТП
Аварія сталася 15 лютого на трасі "Чугуїв – Мілове" у Харківській області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під час руху автомобіль SsangYong занесло та він зіштовхнувся з легковиком "ВАЗ 2101".
Внаслідок зіткнення 70-річний водій "ВАЗу" отримав травми, від яких помер у "швидкій" дорогою до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
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