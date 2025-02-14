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Жінка перевела на власні банківські рахунки кошти, які призначалися для потреб українським захисникам

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У листопаді 2023 року до поліції звернувся харків’янин. Чоловік розповів, що через мобільний додаток відкрив збір на 25 квадрокоптерів – п’ять дронів Mavic 3T та 20 дронів Mavic 3 FMC для потреб ЗСУ. Після закінчення збору коштів чоловік, за порадою знайомого, звернувся до благодійного фонду для закупівлі технічних засобів.

На рахунок очільниці фонду чоловік перевів 2,5 мільйони гривень. Однак, керівниця фонду своїх зобов’язань не виконала та використала кошти у власних цілях.

Правоохоронці оголосили 35-річній фігурантці про підозру. Її взяли під варту.

Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині ділок підробив документи та заволодів дроном вартістю 200 тисяч гривень.