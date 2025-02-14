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Женщина перевела на собственные банковские счета деньги, предназначенные для нужд украинским защитникам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

В ноябре 2023 года в полицию обратился харьковчанин. Мужчина рассказал, что через мобильное приложение открыл сбор на 25 квадрокоптеров – пять дронов Mavic 3T и 20 дронов Mavic 3 FMC для нужд ВСУ. После окончания сбора мужчина, за советом знакомого, обратился в благотворительный фонд для закупки технических средств.

На счет главы фонда мужчина перевел 2,5 миллиона гривен. Однако руководительница фонда свои обязательства не выполнила и использовала деньги в собственных целях.

Правоохранители объявили 35-летней фигурантке о подозрении. Ее взяли под стражу.

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области делец подделал документы и завладел дроном стоимостью 200 тысяч гривен.