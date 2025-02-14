В Харькове владелица благотворительного фонда присвоила 2,5 млн гривен, собранные на дроны для ВСУ
Женщина перевела на собственные банковские счета деньги, предназначенные для нужд украинским защитникам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.
В ноябре 2023 года в полицию обратился харьковчанин. Мужчина рассказал, что через мобильное приложение открыл сбор на 25 квадрокоптеров – пять дронов Mavic 3T и 20 дронов Mavic 3 FMC для нужд ВСУ. После окончания сбора мужчина, за советом знакомого, обратился в благотворительный фонд для закупки технических средств.
На счет главы фонда мужчина перевел 2,5 миллиона гривен. Однако руководительница фонда свои обязательства не выполнила и использовала деньги в собственных целях.
Правоохранители объявили 35-летней фигурантке о подозрении. Ее взяли под стражу.
Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Хмельницкой области делец подделал документы и завладел дроном стоимостью 200 тысяч гривен.