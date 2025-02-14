Українські бійці показали "зачистку" позицій окупантів під Вовчанськом
Артилеристи бригади "Гарт" продовжують виконання бойових завдань з відсічі російській агресії на Харківщині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Під час чергових ударів по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку бійці не лише зруйнували фортифікації росіян – бліндажі, окопні лінії, опорні пункти, але й знищили точку злету БпЛА та два транспортних засоби.
Підтверджені втрати ворога: 6 вбитих окупантів, 22 – поранені.
Нагадаємо, раніше бійці бригади "Помста" за допомогою дронів знищили сім одиниць ворожої бронетехніки на Краматорському напрямку.
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