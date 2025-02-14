фото: ГПСУ

Артиллеристы бригады "Гарт" продолжают выполнение боевых задач по отражению российской агрессии на Харьковщине

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Во время очередных ударов по вражеским позициям на Волчанском направлении бойцы не только разрушили фортификации россиян – блиндажи, окопные линии, опорные пункты, но и уничтожили точку взлета БпЛА и два транспортных средства.

Подтверждены потери врага: 6 убитых оккупантов, 22 – ранены.

Напомним, ранее бойцы бригады "Месть" с помощью дронов уничтожили семь единиц вражеской бронетехники на Краматорском направлении.