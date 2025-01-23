Посадовці розікрали 1,2 млн грн у "Північній Пущі": справу направили до суду

фото: pixabay

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно колишнього головного інженера та заступника директора ДСП "Північна Пуща" які заволоділи понад 1,2 млн грн державних коштів. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

У 2021 році між ДСП "Північна Пуща" та однією з державних енергетичних компаній був укладений договір на вирубку зелених насаджень для реконструкції залізничної дільниці у зоні відчуження на території Іванківського району Київщини.

Головний інженер та заступник директора ДСП "Північна Пуща" підписали фіктивні договори із мешканцями одного з сіл, які нібито мали виконати роботу. Посадовці пообіцяли громадянам, що вони отримають кошти за залучення до роботи та обманом отримали доступ до їх карток.

Оплата за "роботу" у сумі 1,2 млн гривень прийшла на карти громадян, а згодом була привласнена посадовцями.

Фігуранти планували отримати ще 659 тисяч гривень з цієї схеми, але були звільнені з займаних посад.

Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення. На рухоме та нерухоме майно обвинувачених накладені арешти.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Полтавській області масштабну схему ухилення від сплати податків до бюджету України, до якої причетний колишній директор державного спиртового заводу.