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Злочинну оборудку організувала заступниця начальника одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Посадовиця систематично отримувала гроші від підприємців малого та середнього бізнесу регіону. Здебільшого, кошти вона просила за непроведення податкових перевірок.

В середньому фігурантка оголошувала для підприємців суму в 2000 доларів. Кошти посадовиця податкової зазвичай отримувала у своєму службовому кабінеті.

Зловмисниці оголосили підозру. Вирішується питання щодо взяття її під варту. Також готується клопотання про відсторонення фігурантка від займаної посади.

Наразі перевіряється причетність посадовиці до отримання хабарів за іншими епізодами злочинної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві посадовиця лікарні вимагала 5000 доларів з військового за підтвердження інвалідності.