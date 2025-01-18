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18 січня 2025, 19:10

У Києві посадовиця лікарні вимагала 5000 доларів з військового за підтвердження інвалідності

18 січня 2025, 19:10
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фото: поліція
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Посадовиця вирішила нажитися на захиснику, який на фронті отримав 28 поранень та вже був визнаний інвалідом II другої категорії

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Попри зміни в правилах медоглядів для визначення непрацездатності, деякі медпрацівники продовжують працювати за "старими" та корупційними схемами, заробляючи навіть на військових. У Києві викрили заступницю директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з місцевих лікарень.

Військовослужбовець звернувся до лікарні, щоб підтвердити свій стан здоров’я. Але замість дотримання закону, посадовиця почала вимагати гроші за оформлення документів для експертної комісії. Вона заявила, що нібито немає підстав видавати направлення, але за 5000 доларів обіцяла зібрати всі потрібні папери й забезпечити підтвердження групи інвалідності.

Зловмисницю затримали одразу після передачі їй хабаря в 210 тисяч гривень.

За місцем проживання та роботи фігурантки правоохоронці провели обшуки та вилучили близько 50 тисяч доларів, службову документацію, штампи та лікарські довідки з печатками.

Посадовиці оголосили підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Наразі поліцейські встановлюють причетність жінки до інших незаконних оборудок. Крім того, працюють над виявленням ймовірного ланцюжка причетних осіб до незаконної схеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині судитимуть жінку, яка зробила собі фіктивну меддовідку та вивезла сина за кордон.

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