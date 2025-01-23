Давление на бизнес: на Харьковщине чиновница налоговой "зарабатывала" на предпринимателях региона
Преступную схему организовала заместитель начальника одного из управлений ГУ ГПС в Харьковской области
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Чиновница систематически получала деньги от предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. В основном средства она просила за непроведение налоговых проверок.
В среднем фигурантка объявляла для предпринимателей сумму в 2000 долларов. Средства чиновница налоговой обычно получала в своем служебном кабинете.
Злоумышленнице объявили подозрение. Решается вопрос взятия ее под стражу. Также готовится ходатайство об отстранении фигурантки от занимаемой должности.
Проверяется причастность чиновницы к получению взяток по другим эпизодам преступной деятельности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве чиновник больницы требовала 5000 долларов с военного за подтверждение инвалидности.