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Преступную схему организовала заместитель начальника одного из управлений ГУ ГПС в Харьковской области

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Чиновница систематически получала деньги от предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. В основном средства она просила за непроведение налоговых проверок.

В среднем фигурантка объявляла для предпринимателей сумму в 2000 долларов. Средства чиновница налоговой обычно получала в своем служебном кабинете.

Злоумышленнице объявили подозрение. Решается вопрос взятия ее под стражу. Также готовится ходатайство об отстранении фигурантки от занимаемой должности.

Проверяется причастность чиновницы к получению взяток по другим эпизодам преступной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве чиновник больницы требовала 5000 долларов с военного за подтверждение инвалидности.