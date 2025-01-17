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17 січня 2025, 15:22

11 років за зраду: харків'янку на довгий строк ув'язнили за співпрацю з окупантами

17 січня 2025, 15:22
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фото ілюстративне: з відкритих джерел
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Жителька Харкова, яка погодилась співпрацювати з російським пропагандистом, отримала 11 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на вирок суду.

Як стало відомо, жінка впродовж кількох місяців збирала інформацію про діяльність українських правоохоронців, розташування блокпостів, мобілізаційні заходи, а також наслідки ракетних ударів по промислових об’єктах Харкова, зокрема заводу імені Малишева.

Зокрема, вона контактувала з громадянином РФ, який працює на посаді заступника голови білгородського відділення "Союзу письменників Росії" та активно бере участь в інформаційних операціях проти України. Спілкувалися вони через месенджер Telegram, а також інші платформи.

За інформацією "Судового репортера", від нового росіянина жінка отримувала такі повідомлення:

"Хочу также спросить, не известно ли вам, работают ли на данное время заводы имени Малышева и харьковский тракторный заводы?"

"Хотел у вас ещё уточнить, если вам известно, скажите, работает ли в данное время Харьковский авиационный завод и завод "ФЕД" и набирают ли туда рабочих?"

Жінка передавала детальні звіти про пошкодження інфраструктури, настрої населення та діяльність місцевих підприємств. Окрім текстової інформації, вона також надсилала фотографії, зроблені на об’єктах після обстрілів.

Московський районний суд Харкова засудив її до 11 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а також забороною обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, ексдепутат Охтирської районної ради отримав 15 років позбавлення волі за співпрацю з російськими окупантами.

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