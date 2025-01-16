15 років за співпрацю з РФ: на Сумщині засудили депутата-зрадника

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Ексдепутат Охтирської районної ради отримав 15 років позбавлення волі за співпрацю з російськими окупантами

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає RegioNews.

Як інформує СБУ, колишній депутат райради Сумської області від забороненої політичної партії "Наш край" закликав громадян України здаватися російським військам під час боїв за Суми.

В СБУ зазначають, що після захоплення міста Тростянець на Сумщині він підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Зокрема, зрадник закликав місцевих жителів не чинити спротив загарбникам та сприяти у наступі ворога на обласний центр.

Крім того, він допомагав керівництву окупаційних угруповань Росії зорієнтуватися на місцевості та коригував ворожі карти для планування бойових операцій.

Депутат також забезпечував окупантів харчовими продуктами та особисто сприяв у відновленні енергопостачання до будівель, які захопили росіяни.

Але під час звільнення Тростянця колишній народний обранець "заліг на дно" на території громади і таким чином сподівався уникнути правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Депутата винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частина 1 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За свої дії зловмисник отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Херсоні затримали чоловіка, який пішов на співпрацю з ворогом та передавав розвіддані ворогу для обстрілів міста