11 лет за измену: харьковчанку на долгий срок заключили в тюрьму за сотрудничество с оккупантами

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор суда .

Как стало известно, женщина на протяжении нескольких месяцев собирала информацию о деятельности украинских правоохранителей, расположении блокпостов, мобилизационных мерах, а также последствиях ракетных ударов по промышленным объектам Харькова, в частности завода имени Малышева.

В частности, она контактировала с гражданином РФ, работающим в должности заместителя председателя белгородского отделения "Союза писателей России" и активно участвующего в информационных операциях против Украины. Общались они через мессенджер Telegram, а также другие платформы.

По информации "Судебного репортера", от нового россиянина женщина получала следующие сообщения:

"Хочу также спросить, не известно ли вам, работают ли в настоящее время заводы имени Малышева и харьковский тракторный заводы?"

"Хотел у вас еще уточнит, если вам известно, скажите, работает ли в настоящее время Харьковский авиационный завод и завод "ФЕД" и набирают ли туда рабочих?"

Женщина передавала подробные отчеты о повреждениях инфраструктуры, настроениях населения и деятельности местных предприятий. Кроме текстовой информации, она также посылала фотографии, сделанные на объектах после обстрелов.

Московский районный суд Харькова приговорил ее к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, эксдепутат Ахтырского районного совета получил 15 лет лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами.