У Дніпрі за зраду та дезертирство судитимуть прикордонника-колаборанта

фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Перед судом постане колишній співробітник Державної прикордонної служби, який дезертував та перейшов на бік ворога

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, передає RegioNews.

Як стало відомо, 40-річний старший сержант ДПСУ року не з’явився на службу з лікувального закладу та покинув район виконання завдання відділу прикордонної служби у місті Кремінна Сіверськодонецького району Луганської області.

"Перебуваючи на тимчасово окупованій території, колишній прикордонник підтримав окупаційну владу та почав співпрацю з державою-агресором РФ. Він добровільно погодився на пропозицію та обійняв посаду "інспектора" у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, а саме у підрозділі "Відділу Державної інспекції безпеки дорожнього руху Міністерства Внутрішніх Справ РФ "Біловодський", – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику інкримінують дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану та добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, одного з лідерів так званої "Луганської гвардії", який захоплював будівлі СБУ та ЛОДА, вчиняв проросійські заколоти та воював проти українських військових засудили до 8 років ув’язнення.