Росіяни вкотре обстріляли Харківщину: є постраждалі

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Близько 21:50 13 січня зафіксовано падіння ворожого ударного безпілотника в селі Мурафа Богодухівського району. Внаслідок вибуху пошкоджено житловий будинок, господарські приміщення, гараж та авто. 47-річний чоловік отримав поранення, постраждалого доставили до лікарні. Його 44-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес.

Орієнтовно о 00:10 14 січня російська армія атакувала FPV-дронами село Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, лінії електромережі.

Також вночі 14 січня росіяни завдали авіаційні удари по Купʼянщині: близько 1:15 по селищу Великий Бурлук, о 3:30 – по Купʼянську. Внаслідок влучання КАБів пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, вночі 13 січня російська авіація нанесла удар по об’єкту інфраструктури в Сумах. Внаслідок атаки пошкоджені адміністративна та складська будівлі.