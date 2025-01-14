Россияне в очередной раз обстреляли Харьковщину: есть пострадавшие

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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Около 21.50 13 января зафиксировано падение вражеского ударного беспилотника в селе Мурафа Богодуховского района. В результате взрыва повреждены жилой дом, хозяйственные помещения, гараж и авто. 47-летний мужчина получил ранения, пострадавшего доставили в больницу. Его 44-летняя жена испытала острую реакцию на стресс.

Ориентировочно в 00:10 14 января российская армия атаковала FPV-дронами село Тимофеевка Богодуховского района. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, линии электросети.

Также ночью 14 января россияне нанесли авиационные удары по Купянщине: около 1:15 по поселку Великий Бурлук, в 3:30 – по Купянску. В результате попадания КАБов повреждены частные дома.

Напомним, ночью 13 января российская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в Сумах. В результате атаки повреждены административное и складское здания.