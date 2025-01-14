07:11  14 января
Из Украины пытались вывезти старинную икону и медали
04:50  14 января
На Закарпатье остановили мужчину, который хотел за взятку вывезти 13-летнюю девочку за границу
01:00  14 января
Военные Северной Кореи штурмовали украинские позиции на Курщине: ССО ликвидировали 18 пехотинцев
UA | RU
UA | RU
14 января 2025, 11:27

Россияне в очередной раз обстреляли Харьковщину: есть пострадавшие

14 января 2025, 11:27
Читайте також українською мовою
фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Российские военные ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Около 21.50 13 января зафиксировано падение вражеского ударного беспилотника в селе Мурафа Богодуховского района. В результате взрыва повреждены жилой дом, хозяйственные помещения, гараж и авто. 47-летний мужчина получил ранения, пострадавшего доставили в больницу. Его 44-летняя жена испытала острую реакцию на стресс.

Ориентировочно в 00:10 14 января российская армия атаковала FPV-дронами село Тимофеевка Богодуховского района. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, линии электросети.

Также ночью 14 января россияне нанесли авиационные удары по Купянщине: около 1:15 по поселку Великий Бурлук, в 3:30 – по Купянску. В результате попадания КАБов повреждены частные дома.

Напомним, ночью 13 января российская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в Сумах. В результате атаки повреждены административное и складское здания.

Харьковская область война обстрелы пострадавшие
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
Оккупанты ночью обстреляли Антоновку на Херсонщине: раненая женщина
14 января 2025, 12:31
Агенка РФ готовила двойной теракт на Одещине: 21-летнюю жительницу Донетчины задержали
14 января 2025, 12:05
На Сумщине пограничники уничтожили четыре российских дрона
14 января 2025, 11:55
В Днепре водитель Peugeot насмерть сбил военного
14 января 2025, 11:52
"Ограниченно пригодные" украинцы, которые не пройдут ВВК, получат штраф уже 6 февраля
14 января 2025, 11:00
Во Львовской области в огне погибла женщина
14 января 2025, 10:38
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 14 января
14 января 2025, 10:30
Массовое отравление в Ровно: на больничных койках оказались более 70 лицеистов
14 января 2025, 10:21
Оккупанты убили жителя Харьковщины, который вышел на улицу покормить собаку
14 января 2025, 09:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »