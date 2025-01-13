Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: загинув цивільний
Вчора ввечері, 12, окупаційні війська Росії завдали удару по місту Купʼянськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, російські війська завдали удар по Купʼянську близько 17:55.
"Загинув чоловік. Пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення", — йдеться в повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.
Нагадаємо, у неділю ввечері, 12 січня, окупаційні війська РФ атакували житловий сектор та оздоровчий дитячий центр у Сумах. Виникли пожежі.
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