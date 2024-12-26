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26 грудня 2024, 11:58

Росіяни атакували БпЛА селище на Харківщині: постраждала жінка

26 грудня 2024, 11:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці, 26 грудня, російські військові завдали удару по селищу Дворічна Купʼянського району. Через атаку БпЛА постраждала місцева жителька

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 5:30 російські війська атакували Дворічну FPV-дроном.

"Вибухову травму та множинні осколкові поранення отримала 49-річна жінка", — йдеться в повідомленні.

Потерпілу госпіталізували до лікарні. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали досудове розслідування. Прокурори та поліцейські документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Нагадаємо, вранці 26 грудня окупанти вдарили дроном по центральному ринку в Нікополі на Дніпропетровщині. Поранення дістали шестеро мирних жителів.

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