Удар по ринку в Нікополі: кількість поранених зросла
Кількість постраждалих внаслідок російського удару дроном-камікадзе по ринку у Нікополі зросла до восьми
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"За уточненими даними, постраждалих у Нікополі 8. З них семеро госпіталізували. Одна жінка – у критичному стані. Ще троє людей – у важкому", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 26 грудня окупанти вдарили дроном по центральному ринку в Нікополі. Раніше повідомлялося про шістьох поранених.
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