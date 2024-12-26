фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російського удару дроном-камікадзе по ринку у Нікополі зросла до восьми

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"За уточненими даними, постраждалих у Нікополі 8. З них семеро госпіталізували. Одна жінка – у критичному стані. Ще троє людей – у важкому", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 26 грудня окупанти вдарили дроном по центральному ринку в Нікополі. Раніше повідомлялося про шістьох поранених.