ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася в селі Китченківка Богодухівського району на Харківщині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Між жінкою та дитиною сталася сварка. Жінка, яка була напідпитку, схопила кочергу та побила 13-річну доньку, коли та лежала на дивані.

Зазначається, що дитина сама звернулася до поліції.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали жінку, яка сильно побила своєго 11-річного пасинка.