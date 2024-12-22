В Харьковской области женщина избила кочергой 13-летнюю дочь
Происшествие случилось в селе Китченковка Богодуховского района Харьковской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Между женщиной и ребенком произошла ссора. Выпившая женщина схватила кочергу и побила 13-летнюю дочь, когда та лежала на диване.
Отмечается, что ребенок сам обратился в полицию.
По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УК Украины.
Напомним, ранее в Полтавской области задержали женщину, которая сильно избила своего 11-летнего пасынка.
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