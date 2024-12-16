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16 декабря 2024, 11:45

Взрывы в Харькове возле отделов полиции: задержаны два 15-летних подростка

16 декабря 2024, 11:45
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фото: СБУ
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Правоохранители задержали еще двоих несовершеннолетних, которые по заказу российских спецслужб взорвали взрывчатки возле отделений полиции в двух районах Харькова

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, выполняя задачи оккупантов 8 и 9 декабря, эти фигуранты взорвали взрывные устройства возле отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах город. В результате взрывов никто не пострадал.

СБУ разоблачила обоих злоумышленников "по горячим следам". Вражескими агентами оказались двое 15-летних жителей Харькова – парень и девушка. оккупанты завербовали их через телеграмм-каналы по поиску "легких" денег.

Подростки действовали отдельно друг от друга и каждый совершал "свой" теракт, но по инструкции общего куратора из РФ.

Так, для выполнения своей задачи юноша собственноручно подготовил самодельную взрывчатку. Для этого ему были предоставлены подробные инструкции, в частности, чтобы он начинил взрывное устройство металлическими шариками и установил внутрь детонатор для дистанционной активации. Девушка же забрала уже готовую взрывчатку из тайника.

Затем каждый из фигурантов самостоятельно замаскировал взрывные устройства в пакетах и оставил их в мусорных контейнерах вблизи отделений полиции.

Также рядом с этими зданиями фигуранты скрыто установили мобильные телефоны, через которые враг осуществлял дистанционную детонацию и фиксировал на видео последствия взрывов.

По имеющимся данным, из-за этих взрывов россияне надеялись посеять панические настроения и расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Задержанным сообщили о подозрении. Несмотря на молодой возраст фигурантов, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, взрыв неподалеку от центрального входа в административное здание территориального отдела полиции в Холодногорском районе Харькова произошел 9 декабря около 16:30, а возле отдела полиции в Слободском районе города – 8 декабря около 17:00.

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