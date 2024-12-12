фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали водителя грузовика, действия которого повлекли за собой смертельную автомобильную аварию на Харьковщине. В ДТП погибли два человека, пострадала 3-летняя девочка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Авария произошла утром 11 декабря на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Ивановка Чугуевского района.

Водитель грузовика "MAN" не убедился в безопасности своих действий и в том, что встречная полоса движения свободна на достаточном для обгона расстоянии. Во время выезда на полосу движения встречного направления он допустил столкновение передней частью своего автомобиля с передней частью автомобиля "ЗАЗ", которая в это время двигалась во встречном направлении", - рассказали в прокуратуре.

В легковом автомобиле на пассажирских местах находилась семья: супруги с трехлетним ребенком, а за рулем находился 39-летний друг семьи. В результате столкновения с грузовиком водитель и женщина погибли на месте, а отец с дочерью получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы. Сейчас известно, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали водителя грузовика "MAN", ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло 11 декабря недалеко от села Ивановка Чугуевского района.