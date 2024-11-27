У закладах освіти на Харківщині встановлять нові модульні котельні

фото: РВА

У Зміївській громаді Чугуївського району триває встановлення нових модульних котелень у школах та дитячих садках

Про це передає RegioNews із посиланням на Чугуївську РВА.

Проєкт реалізується міськрадою Зміїва спільно з ЮНІСЕФ, аби забезпечити заклади освіти альтернативними джерелами тепла.

Нові котельні вже доставили до Зміївського ліцею №2 та дитячого садка №2. До 20 грудня очікують ще п’ять котелень для ліцеїв у Чемужівці, Соколівці, Першотравневому, Зідьках і Таранівці.

Фінансування придбання котелень здійснює ЮНІСЕФ, а з міського бюджету покриють сплату ПДВ, пуско-налагоджувальні роботи, закупівлю бункерів та димоходів.

За словами міського голови Зміїва Павла Голоднікова, нові котельні мають високу ефективність і дозволять заощадити кошти, оскільки комунальне підприємство "Зміїв-тепло" зможе відмовитися від орендованих котелень.

Повноцінний запуск обладнання запланований на наступний рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні партнери допомагають створювати безбар’єрний освітній простір для дітей у Харкові.