На Харьковщине во время пожара погибли два человека
Пожар произошел 27 ноября около 17:10 в поселке Ольшаны Харьковского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Произошло возгорание жилого дома. Огонь охватил дом на площади 80 кв.метров.
Спасатели нашли тела 18-летнего юноши и 42-летней женщины. 20-летнего парня удалось спасти.
Пожар полностью потушили за 2,5 часа. Причина ее возникновения устанавливается.
На месте работали 9 спасателей, привлекались 3 единицы техники.
Напомним, в Харьковской области объявили подозрение 29-летней женщине, четыре сына и отец которой погибли в пожаре.
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