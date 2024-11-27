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Загибель чотирьох дітей в пожежі на Харківщині: матері оголосили підозру
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27 листопада 2024, 19:45

Загибель чотирьох дітей в пожежі на Харківщині: матері оголосили підозру

27 листопада 2024, 19:45
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фото: прокуратура
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Правоохоронці повідомили про підозру 29-річній жінці, через недбалість якої загинули її четверо маленьких синів

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка, яка є матірʼю чотирьох хлопчиків, 9 листопада залишила дітей на свого 52-річного батька, який тривалий час хворів, та на 16-річного брата. Того дня жінка поїхала по "власних справах", проте так і не повернулась.

"Внаслідок злісного невиконання своїх батьківських обов'язків по догляду за малолітніми дітьми, в тому числі залишення їх без будь-якого нагляду, легковажності та байдужості до їх долі, настали тяжкі наслідки у вигляді смерті її синів, які знаходились у будинку", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, жахлива пожежа сталася вранці 14 листопада: у селищі Пісочин зайнявся житловий будинок. Під час гасіння рятувальники знайшли тіла пʼятьох загиблих: четверо рідних братів віком від 4 до 9 років та їх 52-річний дідусь. В пожежі вижив тільки 16-річний хлопець.

Попередньо, причина виникнення пожежі пов’язана з роботою електричних обігрівачів.

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