За неделю в Харькове родилось 55 малышей

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За прошлую неделю в Харькове родилось 55 детей. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 14 по 20 ноября в областном центре Харьковщины появилось на свет 55 младенцев. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных – 28 мальчиков и 27 девочек.

"В общей сложности с начала войны в Харькове появилось на свет 6787 детей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни 18-летняя мать подозревается в убийстве новорожденного ребенка.