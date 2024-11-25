За неделю в Харькове родилось 55 малышей
За прошлую неделю в Харькове родилось 55 детей. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Так, с 14 по 20 ноября в областном центре Харьковщины появилось на свет 55 младенцев. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных – 28 мальчиков и 27 девочек.
"В общей сложности с начала войны в Харькове появилось на свет 6787 детей", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни 18-летняя мать подозревается в убийстве новорожденного ребенка.
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