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Донецька селищна територіальна громада Ізюмського району за сприяння Харківської обласної військової адміністрації отримала новий мініекскаватор від USAID. Техніка покращить роботу комунальників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Донецьку селищну територіальну громаду.

Наразі громада продовжує зміцнювати свою інфраструктуру завдяки співпраці з міжнародними партнерами. В рамках партнерства з проєктом USAID "ГОВЕРЛА" і комунікації з Харківської ОВА громада отримала новий мініекскаватор XCMG XE35U з комплектом ковшів. Він значно покращить роботу комунальних служб та сприятиме розвитку громади.

Мініекскаватор дозволить оперативніше виконувати роботи з благоустрою, ремонту та підтримки інфраструктури, зокрема, він стане важливим інструментом для обслуговування водопровідних і каналізаційних систем.

Проєкт USAID "Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування" ("ГОВЕРЛА"), реалізований компанією DAI Global LLC (DAI), спрямований на підтримку сталого розвитку територіальних громад України. Надаючи технічну та іншу допомогу, проєкт допомагає громадам підвищувати ефективність роботи, забезпечуючи краще майбутнє для їх мешканців.

Донецька територіальна громада у співпраці з ХОВА висловлює щиру вдячність проєкту USAID "ГОВЕРЛА" за надану підтримку.

"Завдяки таким ініціативам громада впевнено рухається вперед до сталого розвитку та зміцнення своєї інфраструктури!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківщина отримала понад 100 генераторів від Ініціативи співробітництва в Південно-Східній Європі.

Також нещодавно лікарні Харківщини за сприяння міжнародних партнерів отримали 23 системи енергозбереження Tesla Powerwall.

Окрім того, Харківська область отримала від Німеччини генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів.