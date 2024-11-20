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Донецкая поселковая территориальная община Изюмского района при содействии Харьковской областной военной администрации получила новый миниэкскаватор от USAID. Техника улучшит работу коммунальщиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Донецкую поселковую территориальную общину.

В настоящее время громада продолжает укреплять свою инфраструктуру благодаря сотрудничеству с международными партнерами. В рамках партнерства с проектом USAID "ГОВЕРЛА" и коммуникации с Харьковской ОВА община получила новый миниэкскаватор XCMG XE35U с комплектом ковшей. Он значительно улучшит работу коммунальных служб и будет способствовать развитию общества.

Миниэкскаватор позволит более оперативно выполнять работы по благоустройству, ремонту и поддержке инфраструктуры, в частности, он станет важным инструментом для обслуживания водопроводных и канализационных систем.

Проект USAID "Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления" (ГОВЕРЛА), реализованный компанией DAI Global LLC (DAI), направлен на поддержание устойчивого развития территориальных общин Украины. Оказывая техническую и другую помощь, проект помогает общинам повышать эффективность работы, обеспечивая лучшее будущее для их жителей.

Донецкая территориальная община в сотрудничестве с ХОВА выражает искреннюю благодарность проекту USAID "ГОВЕРЛА" за оказанную поддержку.

"Благодаря таким инициативам община уверенно двигается вперед к устойчивому развитию и укреплению своей инфраструктуры!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина получила более 100 генераторов Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

Также недавно больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.