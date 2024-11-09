фото: прокуратура

У суботу, 9 листопада, російські війська обстріляли Купʼянськ, а також атакували село Прудянка у Харківській області

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Орієнтовно об 11:00 окупанти завдали авіаційний удар по Купʼянську. Попередньо, по місту вдарили КАБ-1500. Пошкоджені приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо. Поранення отримав 61-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються.

Близько 10:20 росіяни здійснили артилерійський обстріл села Прудянка. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Господар – 60-річний чоловік – зазнав гострої реакції на стрес. Також пошкоджені приватні домоволодіння, авто.

Нагадаємо, росіяни вночі 9 листопада вдарили ракетою по Харкову. Пошкоджена цивільна інфраструктура.