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В субботу, 9 ноября, российские войска обстреляли Купянск, а также атаковали село Прудянка в Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Ориентировочно в 11:00 оккупанты нанесли авиационный удар по Купянску. Предварительно, по городу ударили КАБ-1500. Повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и т.д. Ранение получил 61-летний мужчина.

В результате обстрела на двух прохожих – мужчину и женщину – упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются.

Около 10:20 россияне совершили артиллерийский обстрел села Прудянка. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Хозяин – 60-летний мужчина – подвергся острой реакции на стресс. Также повреждены частные домовладения, авто.

Напомним, россияне ночью 9 ноября ударили ракетой по Харькову. Повреждена гражданская инфраструктура.