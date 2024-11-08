25 постраждалих: у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів

фото: ДСНС України у Харківській області

Сьогодні, близько 15:30, надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів після нічного бомбардування центру Харкова

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

"В результаті ворожих авіаційних ударів 25 осіб постраждало, з них одна дитина", – йдеться у повідомленні.

Фахівці вивезли 240 кубічних метрів будівельного сміття.

На місці події працювали психологи ДСНС. Вони надали допомогу 45 мешканцям Харкова.

Нагадаємо, вночі 8 листопада російські військові атакували Харків авіабомбами. Одні з ударів прийшлися по району щільної житлової та історичної забудови у центрі міста.